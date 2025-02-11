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Trabzonspor, Umut Güneş'i Başakşehir'e Transfer Etti

Trabzonspor, Umut Güneş'i Başakşehir'e Transfer Etti
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Trabzonspor, Umut Güneş'in transferi için Başakşehir kulübü ile 2 milyon Euro + KDV sözleşme fesih bedeli ve 300.000 Euro + KDV bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, Umut Güneş'in transferi için Başakşehir kulübü ile anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, " Profesyonel futbolcumuz Umut Güneş'in, Başakşehir Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Başakşehir Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000 Euro + KDV ve şarta bağlı bonus olarak 300.000 Euro + KDV ödeme yapacaktır" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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