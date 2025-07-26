Trabzonspor, Ümraniyespor'u 3-1 ile Geçti

Trabzonspor, Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı hazırlık maçından 3-1 galip ayrıldı.

Bordo-mavili takım maça; Erolcan Çolak, Anthony Nwakaeme, Muhammed Cham, Ozan Tufan, Danilo Sikan, Wagner Pina, Folcarelli, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk ve Boran Başkan 11'i ile sahaya çıktı. Ümraniyespor ise; Cihan Topaloğlu, Burak Öksüz, Mustafa Eser, Andrej Dokanovic, Oğuz Yıldırım, Jurgen Bardhi, Serkan Göksu, Atalay Babacan, Emre Kaplan, Cebio Sokou ve Tomislav Glumac 11'i mücadeleye başladı.

Karadeniz ekibi 12. dakikada Salih Malkoçoğlu'nun kafa vuruşu ile 1-0 öne geçerken, Ümraniyespor, 55. dakikada Emre Kaplan'ın golüyle beraberliği yakaladı. Maçın 76. dakikasında Nwakaeme skoru 2-1'e getirirken, 77. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle bordo-mavililer mücadeleyi 3-1 üstün bitirdi. - ERZURUM