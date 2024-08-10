Trabzonspor, Ukrayna'nın Zorya Luhansk kulübünden transfer ettiği Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'tan transfer ettiği Arseniy Batagov, Trabzon'a ulaştı ve konaklayacağı otele geçti. Bu transferle birlikte Trabzonspor'un transfer sayısı 10'a yükseldi.
Trabzonspor, Ukrayna'nın Zorya Luhansk kulübünden transfer ettiği Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor'un Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'tan kadrosuna kattığı ve 4 yıllık anlaşma sağladığı 22 yaşındaki Arseniy Batagov, saat 22.00 sıralarında Trabzon'a geldi. Oyuncu daha sonra konaklayacağı otele geçti. Arseniy Batagov, transferiyle bordo-mavililer transfer sayısını 10'a çıkardı. - TRABZON