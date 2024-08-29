Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off maçında St. Gallen'e mağlup oldu
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off rövanş maçında İsviçre ekibi St. Gallen'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
UEFA Konferans Ligi Play-off rövanş maçında Trabzonspor, İsviçre ekibi St. Gallen'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
31. dakikada ani gelişen St. Gallen atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Akolo'nun pasında arka tarafta topla buluşan Schmidt'nin ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
35. dakikada Barisic'in ortasında Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Ati, meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
45. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde Orsic'in şutunda kaleci Lawrence Ati, topu kornere çeldi.
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic, Denswill, Barisic, Mendy, Okay Yokuşlu, Bardhi, Visca, Orsic, Enis Destan
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Batagov, Trezeguet, Cihan Çanak, Eren Elmalı, Draguş, Poyraz Yıldırım, Umut Güneş, Lundstram
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
St. Gallen: Lawrence Ati, Okoroji, Vallici, Ambrosiui, Schmidt, Stevanovic, Witzig, Görtler, Toma, Geubbels, Akolo
Yedekler: Watkowiak, Dumrath, Stanic, Cisse, Noah, Diaby, Mambimbi, Faber, Ruiz, Konietzke, Csoboth, Milosevic
Teknik Direktör: Enrico Maassen
Gol: Schmidt (dk. 31) (St. Gallen)
Sarı kart: Abdullah Avcı (Trabzonspor) - TRABZON