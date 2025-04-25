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Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finali'ne Çıkıyor

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finali'ne Çıkıyor
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Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finali'nde Avusturya'nın Salzburg takımı ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bordo-Mavililere başarılar diledi.

TRABZONSPOR, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finali'nde Avusturya ekibi Salzburg ile İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan Centre sportif de Colovray'da karşı karşıya geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yer aldığı TFF heyeti, karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibi ziyaret ederek ve müsabakada başarılar diledi.

Ziyarette TFF heyetinde Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino yer alırken, UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş ve Yönetim Ofisi Kıdemli Müdürü İlker Uğur da kendilerine eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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