Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finali'ne Çıkıyor
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finali'nde Avusturya'nın Salzburg takımı ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bordo-Mavililere başarılar diledi.
Ziyarette TFF heyetinde Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino yer alırken, UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş ve Yönetim Ofisi Kıdemli Müdürü İlker Uğur da kendilerine eşlik etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor