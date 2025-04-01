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Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi
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UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Trabzonspor, konuk ettiği Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçta golü Ekrem Terzi kaydetti.

UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor, konuk ettiği Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçtan dakikalar

38. dakikada Oğuzhan Yılmaz'ın Cocchi'yi düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Topalovic'in vuruşunda kaleci Erol Can ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çıkarmayı başardı.

77. dakikada Inter savunmasındaki hatayı iyi değerlendiren Ekrem Terzi topu önüne aldı. Ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Alessandro Dudic, Pascal Hirzel, Nicolas Müller

Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibükoğlu, Salih Malkaçoğlu (Ömer Faruk Karahan dk. 86), Alihan Erdoğan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu (Furkan Melikşah Özcan dk. 90+3), Abdurrahman Bayram (Ekrem Terzi dk. 76), Ömer Faruk Duymaz (Esat Yiğit Alkurt dk. 76)

Yedekler: Muhammetcan Aktaş, Oğuzhan Ertem, Mustafa Ateş, Yakuphan Sarıalioğlu, Turan Deniz Tuncer

Teknik Direktör: Eyüp Saka

İnter: Calligaris, Della Mora, Cocchi, Garonetti, Alexiou, Zanchetta, Venturini, Topalovic (Pinotti dk.86), Giacomo de Pieri, Mosconi (Quieto dk. 70), Matteo Spinacce (Lavelli dk.76)

Yedekler: Zamarian, Yvan Maye, Lamine Ballo, Filippo Cerpelletti, Thiago Romano, Alejandro Perez

Teknik Direktör: Andrea Zanchetta

Gol: Ekrem Terzi (dk. 77) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Salih Malkaçoğlu, Taha Emre İnce, Oğuzhan Yılmaz, Ekrem Terzi (Trabzonspor), Spinacce, Mora (İnter) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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