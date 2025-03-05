Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda karşılaştığı İtalyan ekibi Atalanta'ya normal süresi 0-0 berabere biten maçta seri penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı. Karadeniz ekibinin bu turdaki rakibi Bayern Münih-Inter eşleşmesinin kazananı olacak.
UEFA Gençlik Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor U19, son 16 turunda Atalanta U19 ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi seri penaltı atışları sonucunda kazanan taraf bordo-mavililer oldu.
90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI
Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.
PENALTILARDA ZAFER: 5-3
90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi. Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.
Trabzonspor:
- Salih Malkoçoğlu
- Onuralp Çakıroğlu
- Ekrem Terzi
- Ömer Faruk Duymaz
- Bican Tibukoğlu
Atalanta :
- Federico Simonetto
- Davide Bono
- Dion Cakolli (penaltıyı kaçırdı)
- Pietro Comi
RAKİP BAYERN MÜNİH YA DA INTER OLACAK
Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak. Bordo-mavililer, bu tura kadar Buducnost, Sarajevo ve Juventus'u saf dışı bırakmıştı.