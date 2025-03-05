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Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

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Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda karşılaştığı İtalyan ekibi Atalanta'ya normal süresi 0-0 berabere biten maçta seri penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı. Karadeniz ekibinin bu turdaki rakibi Bayern Münih-Inter eşleşmesinin kazananı olacak.

UEFA Gençlik Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor U19, son 16 turunda Atalanta U19 ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi seri penaltı atışları sonucunda kazanan taraf bordo-mavililer oldu.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

PENALTILARDA ZAFER: 5-3

90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi. Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.

Trabzonspor:

  • Salih Malkoçoğlu
  • Onuralp Çakıroğlu
  • Ekrem Terzi
  • Ömer Faruk Duymaz
  • Bican Tibukoğlu

Atalanta :

  • Federico Simonetto
  • Davide Bono
  • Dion Cakolli (penaltıyı kaçırdı)
  • Pietro Comi

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

RAKİP BAYERN MÜNİH YA DA INTER OLACAK

Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak. Bordo-mavililer, bu tura kadar Buducnost, Sarajevo ve Juventus'u saf dışı bırakmıştı.

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıakif:

Aferin çocuklar helal olsun size

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Haber YorumlarıSer_hat:

BRAW TEMELİN TORUNLARI

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