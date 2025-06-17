Trabzonspor U19 Takımı'ndan Anlamlı Ziyaret

Trabzonspor U19 Takımı'ndan Anlamlı Ziyaret
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Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, şampiyonluk sevinci sonrası Muğla'nın Marmaris ilçesindeki özel bir okulu ziyaret ederek minik öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Genç futbolcular, öğrencilerle sohbet etti, futbol oynadı ve forma imzaladı.

TÜRKİYE Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan ve UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Marmaris'te bir özel okulu ziyaret eden bordo-mavili gençler, minik öğrencilerle keyifli bir gün geçirdi. Takım oyuncularından Onuralp Çakıroğlu, Muhammetcan Aktaş, Yakuphan Sarıalioğlu, Taha Emre İnce ve Turan Deniz Tuncer'in katıldığı buluşma öğrenciler tarafından büyük bir ilgi gördü. Minik öğrencilerle bol bol sohbet eden genç futbolcular, birlikte futbol oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzonspor U19 oyuncuları öğrencilerin formalarını da imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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