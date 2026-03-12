Trabzonspor'u Galatasaray maçı öncesi korkutan sakatlık

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildi.

TRABZONSPOR'DA BATAGOV SAKATLANDI

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden Batagov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Beşir, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek olan deneyimli oyuncu, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek. Batagov'un milli aradan sonra oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmesinin zor olduğu ancak dev maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edileceği öğrenildi.

DEV MAÇ NE ZAMAN?

Trabzonspor'un kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadelenin 4 yada 5 Nisan tarihinde oynanması bekleniyor.