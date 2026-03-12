Haberler

Trabzonspor'u Galatasaray maçı öncesi korkutan sakatlık

Trabzonspor'u Galatasaray maçı öncesi korkutan sakatlık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'da Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek olan deneyimli oyuncunun Galatasaray maçına yetiştirilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildi.

TRABZONSPOR'DA BATAGOV SAKATLANDI

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden Batagov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Beşir, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek olan deneyimli oyuncu, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek. Batagov'un milli aradan sonra oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmesinin zor olduğu ancak dev maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edileceği öğrenildi.

DEV MAÇ NE ZAMAN?

Trabzonspor'un kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadelenin 4 yada 5 Nisan tarihinde oynanması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia: Bacağı koptu, yoğun bakımda

Görüntülü mesaj vermedi, İngilizlerin vahim bir iddiası var
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
Hakimi'nin 'Boşandın mı?' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap

"Boşandın mı?" sorusuna verdiği cevap bomba
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Gazeteci Enver Aysever hakkında tahliye kararı

Gazeteci Enver Aysever hakkında karar verildi