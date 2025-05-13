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Trabzonspor, Türkiye Kupası Finali İçin Gaziantep'te!

Trabzonspor, Türkiye Kupası Finali İçin Gaziantep'te!
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 17. finalinde 10. kez Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyor. Son şampiyonluğunu 2019-20 sezonunda elde eden Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra tekrar kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, 17. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefliyor.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 16 final maçının 9'unu kazanmayı başardı.

Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

Organizasyonda ilk kez 1976-77 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-78'de Adana Demirspor, 1983-84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursaspor, 1994-95'te Galatasaray, 2002-03 ve 2003-04'te Gençlerbirliği, 2009-10'da Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda da Alanyaspor karşısında kupayı kazandı.

4 sezon sonra tekrar kupayı istiyor

Türkiye Kupası finalinde en son 2019-20 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Bordo-mavililer, 2020-21 sezonunda 5. eleme turunda, 2021-22 sezonunda yarı finalde, 2022-23 sezonunda çeyrek finalde, geçen sezonda da finalde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek elendi.

Trabzonspor'un oynadığı final maçları

Trabzonspor'un 16 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:

SezonŞampiyonFinalistİlk maçRövanş
1974-75BeşiktaşTrabzonspor0-12-0
1975-76GalatasarayTrabzonspor0-11-0 (5-4 pen)
1976-77TrabzonsporBeşiktaş1-00-0
1977-78TrabzonsporAdana Demirspor3-00-0
1983-84TrabzonsporBeşiktaş2-0 (uzatmada)
1984-85GalatasarayTrabzonspor2-10-0
1989-90BeşiktaşTrabzonspor2-0

1991-92TrabzonsporBursaspor0-35-1
1994-95TrabzonsporGalatasaray3-21-0
1996-97KocaelisporTrabzonspor1-11-0
2002-03TrabzonsporGençlerbirliği3-1

2003-04TrabzonsporGençlerbirliği4-0

2009-10TrabzonsporFenerbahçe3-1

2012-13FenerbahçeTrabzonspor1-0

2019-20TrabzonsporAlanyaspor2-0

2024-25TrabzonsporBeşiktaş2-3

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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