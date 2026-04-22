Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 18.45'te başlayacak.

Trabzonspor'da Batagov, Visca ve Okay Yokuşlu'nun tedavileri devam ediyor.

Bordo-mavili ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 9 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci tamamladı. Samsunspor ise B Grubu'nu 12 puanla ilk sırada bitirmeyi başardı.

Bu sezonki 3. randevu

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Samsun'daki müsabakayı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.

Son 9 deplasmanda bileği bükülmedi

Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 9 deplasman karşılaşmasında yenilmedi.

Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.