Türkiye Sigorta Basketbol Ligi: Trabzonspor: 92 Türk Telekom: 84

Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Türk Telekom'u konuk etti. İlk periyodu 25-22, devreyi ise 49-40 önde kapatan bordo-mavililer, üçüncü çeyreği ise 72-64 önde bitirdi. Etkili oyununu sürdüren Trabzonspor, son periyotta sahadan 92-84 galip ayrıldı. - TRABZON