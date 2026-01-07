Trabzonspor transferi bitirdi: Chibuike Nwaiwu İstanbul'da
Trabzonspor, 22 yaşındaki stoper oyuncusu Chibuike Nwaiwu için Wolfsberger ile anlaştı. Nijeryalı stoper, İstanbul'a geldi. Genç futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavililerle sözleşme imzalaması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Avusturya Ligi takımlarından Wolfsberger'in defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu'nun transferinde anlaşma sağladı.
NWAIWU İSTANBUL'A GELDİ
Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, İstanbul'a geldi. Viyana'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Nwaiwu'yu kulüp yetkilileri karşıladı.
RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK
Son olarak Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavililerle sözleşme imzalaması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Chibuike Nwaiwu, bu sezon Wolfsberger formasıyla 12 maçta forma giydi. Genç oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.