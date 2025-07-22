Trabzonspor, Tonio Teklic'in Sözleşmesini Feshetti

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Trabzonspor, Hırvat futbolcu Tonio Teklic ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Açıklama, Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer aldı.

Trabzonspor, Hırvat futbolcu Tonio Teklic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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