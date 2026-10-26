Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde Çaykur Rizespor'u 4-3 yenerek 6'da 6 yaptı

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde Çaykur Rizespor'u 4-3 yenerek 6'da 6 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup ederek Thomas Reis yönetimindeki 6. resmi maçını da kazandı. Bordo-mavililer bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, Reis idaresinde 6 resmi karşılaşmada 6 galibiyet elde etti.
Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürdü.
Alman teknik adam yönetiminde Çaykur Rizespor maçıyla birlikte 6. karşılaşmasına çıkan bordo-mavililer, bu müsabakaların tümünden galibiyetle ayrılmayı başardı.
Karadeniz ekibi, Alman teknik adam idaresinde sırasıyla Süper Lig'de evinde Galatasaray'ı 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.
Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yine evinde İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yendi.
Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 19'a yükselten Karadeniz ekibi, zirve yarışını sürdürürken Avrupa'da da ilk 2 maçta puan kaybetmedi.
Ligde 4 maçta 12 puan
Trabzonspor, ligde Thomas Reis yönetiminde 4 maçtan 12 puanla ayrıldı.
Ligin ilk 5 haftasında 7 puan toplayan Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde 4 lig maçında 12 puan elde etti.
Trabzonspor, ilk 5 haftada 1,4 puan ortalamasında kalırken Reis ile 3 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.
4 maçta 13 gol
Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde rakip fileleri havalandırmakta zorlanmadı.
Bordo-mavililer, söz konusu 4 lig maçında 13 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.
Franculino Dju, galibiyette önemli rol oynadı
Trabzonspor'da Franculino Dju, attığı 2 golle Çaykur Rizespor deplasmanındaki galibiyette önemli rol oynadı.
Franculino, ligde gol sayısını 4'e yükseltirken Aral Şimşir ve Melih Kabasakal da bordo-mavili formayla ilk gollerini kaydetti.