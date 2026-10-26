Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde Çaykur Rizespor'u 4-3 yenerek 6'da 6 yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup ederek Thomas Reis yönetimindeki 6. resmi maçını da kazandı. Bordo-mavililer bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, Reis idaresinde 6 resmi karşılaşmada 6 galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürdü.

Alman teknik adam yönetiminde Çaykur Rizespor maçıyla birlikte 6. karşılaşmasına çıkan bordo-mavililer, bu müsabakaların tümünden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adam idaresinde sırasıyla Süper Lig'de evinde Galatasaray'ı 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yine evinde İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yendi.

Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 19'a yükselten Karadeniz ekibi, zirve yarışını sürdürürken Avrupa'da da ilk 2 maçta puan kaybetmedi.

Ligde 4 maçta 12 puan

Trabzonspor, ligde Thomas Reis yönetiminde 4 maçtan 12 puanla ayrıldı.

Ligin ilk 5 haftasında 7 puan toplayan Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde 4 lig maçında 12 puan elde etti.

Trabzonspor, ilk 5 haftada 1,4 puan ortalamasında kalırken Reis ile 3 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

4 maçta 13 gol

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde rakip fileleri havalandırmakta zorlanmadı.

Bordo-mavililer, söz konusu 4 lig maçında 13 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Franculino Dju, galibiyette önemli rol oynadı

Trabzonspor'da Franculino Dju, attığı 2 golle Çaykur Rizespor deplasmanındaki galibiyette önemli rol oynadı.

Franculino, ligde gol sayısını 4'e yükseltirken Aral Şimşir ve Melih Kabasakal da bordo-mavili formayla ilk gollerini kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerinin bilançosu belli oldu! Yüzlerce yaralı ve gözaltı

Ülkedeki kaosun bilançosu belli oldu! Yüzlerce yaralı ve gözaltı
Metrobüs durağındaki kavga kamerada! Güvenlik görevlisi tekmeyle saldırdı

Hızını alamayan güvenlikçinin yaptığına bakın
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi

Milyonların izlediği derbide tarihi fiyasko!
Libya mutabakatı onayı, Yunanistan'ı karıştırdı: Yenilip yutulmaz yenilgi

Türkiye'nin diplomasideki son zaferi komşuyu karıştırdı
İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı

Burnumuzun dibinde şiddetli patlama! Art arda infilak etti
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı

Gözaltındaki Altınbaş'ın patronu için karar verildi
Gölcük'te MHP’li belediye meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

MHP'yi yasa boğan ölüm: Meclis üyesi silahlı kavgada hayatını kaybetti