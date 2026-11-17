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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de tahta araba ile gezdi.

Takımının izin gününde soluğu Uzungöl'de alan Alman teknik adam, turizmci Mehmet İnan'a ait tahta arabanın direksiyonuna geçerek göl çevresinde gezinti yaptı. İnan, o anları sosyal medya hesabından "Şampiyon yap bizi" temennisi ile paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı