Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Maç Sonrası Açıklama

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İhtiyacımız olan bir 3 puanı aldık. Oyunun tamamından çok memnun olmadığımı söyleyebilirim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzsonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyundan memnun olmadığını belirterek şunları söyledi:

"İhtiyacımız olan bir 3 puanı aldık. Karşılaşmanın zor olacağını biliyorduk. Oyunun tamamından çok memnun olmadığımı söyleyebilirim. Daha güvenli, daha sorumluluk alan bir tarzda oynamamız gerekiyordu. Bugün benim adıma olumlu olan tek şey 3 puan oldu. Rakibimizi de tebrik etmek lazım. Gençlerle beraber gayet iyi bir mücadele sergilediler. Önümüzde sezonun en zor maçlarından biri, kupa maçı var. Ona dönmemiz lazım. Folcarelli'nin bir sakatlığı var, onu kaybettik galiba. Nwakaeme önümüzdeki maçta bizimle olacak." - ADANA