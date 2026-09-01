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Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi
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Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, yaklaşık 18 ay görev yapan Tekke'ye sportif ve ekonomik katkıları ile Türkiye Kupası zaferi için teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç'ın görüşmeleri sonrası takımın geleceği için yeni bir yol haritası belirleneceği açıklandı.

(TRABZON) - Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verildiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp, yaklaşık 18 ay görev yapan Tekke'ye kulübe sağladığı sportif ve ekonomik katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç'ın Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreç ve takımın geleceğine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Görüşmelerin ardından Trabzonspor'un menfaatleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, Tekke'nin görev yaptığı yaklaşık 18 aylık dönemde kadroya dahil edilen oyuncuların gelişimine katkı sağladığı, kulübe sportif ve ekonomik kazanımlar kazandırdığı ve Türkiye Kupası'nı müzeye getirdiği vurgulandı.

Tekke'nin, varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine razı olamayacağını ifade ettiği aktarılan açıklamada, kulübün menfaatleri doğrultusunda yeni bir yol haritası çizilmesi konusunda karşılıklı anlayışa varıldığı kaydedildi.

Trabzonspor, Fatih Tekke'ye emekleri ve katkıları için teşekkür ederek kariyerinin devamında başarı diledi.

Kaynak: ANKA
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