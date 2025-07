Trabzonspor, Taraftarlarıyla 3. Buluşmasını Gerçekleştirdi

YENİ sezona hazırlanan Trabzonspor, 3'üncü kez taraftarıyla buluştu. Çok sayıda taraftarın katıldığı buluşma renkli anlara sahne oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, üçüncü ve son taraftar buluşmasını da gerçekleştirdi. Yağmur ve kapalı havaya rağmen kamp alanına gelen bordo-mavili taraftarlar, futbolcularla bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknik Direktör Fatih Tekke, Paul Onuachu ve Anthony Nwakaeme etkinlik sonrası yaptıkları açıklamalarda taraftara duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğin sırasında hem taraftara imza veren hem de fotoğraf çektiren Teknik Direktör Fatih Tekke, taraftarın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, "İnsanlar yağmur çamur demeden bizi desteklemeye geliyorlar. İnşallah onları mahcup etmeyiz. Organizasyonun etkisi çok güzel. Biz taraftarın etkisini her an, her yerde hissediyoruz. Yağmurda çamurda taraftar bizimle beraber. Takım olarak taraftarımızın üzülmesini asla istemiyoruz. Biz de mücadele edip savaşacağız" dedi.

KISA KAMP DEĞERLENDİRMESİ

Erzurum kampına dair değerlendirmede bulunan Tekke, "Şu ana kadar keyfimiz yerinde. Ufak tefek sakatlıklar yaşadık, onun haricinde her şey gayet güzeldi. Umarım bu şekilde devam eder. Başka kulüplerin de bence yurt dışına çıkmasına gerek yok. Hem paramız içeride kalıyor. Bu tür organizasyonlar, ligin üst seviyesindeki takımları bir arada tutmak ve hazırlık maçları açısından çok daha faydalı olur" dedi. Erzurum'a olan sevgisini dile getiren Tekke, "Erzurum'u seviyorum. Ülkemi seviyorum, çok seviyorum. Bence dünyanın en güzel yeri burası. Burada bir anım var. Zenit'te oynarken kaçak bir tatil yapmıştım. Kayak yaparken çok kötü düşmüştüm ama Allah beni korudu, sakatlanmamıştım. Erzurum'u seviyoruz" şeklinde konuştu.

ONUACHU: İŞİMİZ, TARAFTARI MUTLU ETMEK

Etkinlikte konuşan Paul Onuachu ise, taraftar desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızı burada görmek çok güzel. Erzurum'dan, Trabzon'dan belki buraya gelenler vardır. Bazen antrenmanlarda izlemeye, bazen de bizimle birlikte olmaya geliyorlar. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. İşimiz bu aslında; hem taraftarlarımızı hem bütün sevenlerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

NWAKAEME: BU SEVGİYİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAK İSTEMEM

Trabzonspor'da taraftarın adeta sevgilisi haline gelen Anthony Nwakaeme de, taraftardan gördüğü ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bana gösterilen bu sevginin ne kadar büyük ve farklı bir sevgi olduğunun farkındayım. Ben de çok müteşekkirim. Bu sevgiye karşılık olarak sahada görevimi en iyi şekilde yaparak onların sevgisine layık olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu Trabzon'u çok özlediğini de sözlerine eklemeyi ihmal etmedi.