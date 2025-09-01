Trabzonspor Taraftarları Uğurcan Çakır'ı Protesto Etti

Trabzonspor taraftarları takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer iddialarını protesto etmek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplandı.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Uğurcan Çakır, pazarlığı sürerken bordo-mavili taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplanarak, transfer iddialarını protesto etti ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın bordo-mavili takımda kalmasını talep etti. Emniyet ekipleri tesisler etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaleci transferi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızı takımın Çakır için Trabzonspor ile pazarlıklarına devam ederken Karadeniz ekibinin milli kaleci için 30 milyon Euro üzerinde bir rakam talep ettiği öğrenildi. - TRABZON