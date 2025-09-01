Trabzonspor Taraftarları Uğurcan Çakır'ı Protesto Etti

Trabzonspor Taraftarları Uğurcan Çakır'ı Protesto Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor taraftarları, takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer iddialarını protesto etmek için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplandı. Taraftarlar, Çakır'ın takımlarında kalmasını talep etti.

Trabzonspor taraftarları takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer iddialarını protesto etmek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplandı.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Uğurcan Çakır, pazarlığı sürerken bordo-mavili taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplanarak, transfer iddialarını protesto etti ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın bordo-mavili takımda kalmasını talep etti. Emniyet ekipleri tesisler etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaleci transferi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızı takımın Çakır için Trabzonspor ile pazarlıklarına devam ederken Karadeniz ekibinin milli kaleci için 30 milyon Euro üzerinde bir rakam talep ettiği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok

On binlerce mahkum merakla bekliyordu! Bakan Tunç'tan af açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.