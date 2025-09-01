Trabzonspor Taraftarları Uğurcan Çakır'ı Protesto Etti
Trabzonspor taraftarları, takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer iddialarını protesto etmek için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplandı. Taraftarlar, Çakır'ın takımlarında kalmasını talep etti.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında Uğurcan Çakır, pazarlığı sürerken bordo-mavili taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplanarak, transfer iddialarını protesto etti ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın bordo-mavili takımda kalmasını talep etti. Emniyet ekipleri tesisler etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kaleci transferi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızı takımın Çakır için Trabzonspor ile pazarlıklarına devam ederken Karadeniz ekibinin milli kaleci için 30 milyon Euro üzerinde bir rakam talep ettiği öğrenildi. - TRABZON