Trabzonspor Taraftarları İstanbul'da İftar Yemeğinde Buluştu
Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine Trabzonspor kulüp üyeleri, sanatçılar, iş insanları, basın mensupları ve taraftarlar katıldı. Dernek Başkanı İsmail Turgut Öksüz, yaptığı açıklamada, dernek olarak öğrencilere destek verdiklerini ve kulübe her platformda destek olacaklarını belirtti.
Trabzonspor taraftarları İstanbul'da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneğinin organizasyonunda İstanbul'daki bir restoranda düzenlenen iftara, kulüp üyeleri, sanatçılar, iş insanları, basın mensupları ile taraftarlar katıldı.
Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, yaptığı açıklamada, dernek olarak yüzlerce öğrenciye destek olduklarını söyledi.
Öksüz, bordo-mavili kulübe her platformda destek olmaya devam edeceklerini belirterek, iftara katılanlara teşekkür etti.