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Trabzonspor taraftarı, Dolmabahçe'ye alınmayacak

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Beşiktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar neticesinde Trabzonspor taraftarlarının pazar günü oynanacak maça gelemeyeceğini duyurdu.

Beşiktaş, Trabzonspor taraftarlarının Süper Lig'de oynanacak maça alınmayacağını açıkladı.

"KONUK TAKIM TARAFTARLARI TRİBÜNDE YER ALMAYACAK"

Siyah-beyazlı kulüpten açıklamada, "Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL'den satışa sunulmuştur. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor taraftarı, Dolmabahçe'ye alınmayacak

DEV MAÇ PAZAR GÜNÜ

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. 4 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor taraftarı, Dolmabahçe'ye alınmayacak

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

YİĞİT TÜRKALP:

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNÜ YÜREKTEN KUTLARIM.İNŞALLAH BU KÖTÜ GÜNLERİ GEÇER.CİNCONUN ARKA BAHÇESİ,ŞİKE ORTAKLARI OLAN BİR TAKIMI ALMAMANIZ ÇOK İYİ OLMUŞ.

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