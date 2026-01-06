Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, son haftalarda yediği goller ve Galatasaray'a 4-1 yenildikleri Süper Kupa yarı finali sonrası taraftarların eleştirilerine maruz kaldı. Onana, son üç maçta toplam 11 gol yedi. Bu durum, taraftarların sabrını taşırdı ve tepkiler sosyal medyaya taştı. 29 yaşındaki kalecinin performansı, Trabzonspor'da kaleci tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.
ÜST ÜSTE MAÇLARDA GOL YAĞMURU
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor'da eleştirilerin odağında kaleci Andre Onana yer aldı. Bordo-mavili taraftarlar, son haftalardaki kötü tablo nedeniyle Kamerunlu file bekçisine sert tepki gösterdi.
3 MAÇTA 11 GOL YEDİ
Trabzonspor'un ligdeki son haftalarında da eleştirilen isimler arasında bulunan Onana, arka arkaya oynanan maçlarda kalesinde çok sayıda gol gördü.
Onana, Beşiktaş maçında 3, Gençlerbirliği karşılaşmasında 4 gol yerken, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray karşısında da 4 gol yiyerek taraftarın sabrını taşırdı.
TEPKİ SOSYAL MEDYAYA TAŞTI
Bordo-mavili futbolseverler, özellikle Süper Kupa'daki ağır yenilginin ardından sosyal medyada Onana'nın performansına tepki gösterdi. 29 yaşındaki kalecinin eleştirilerin hedefi haline gelmesi, Trabzonspor'da kaleci tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.