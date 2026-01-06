Haberler

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, son haftalarda yediği goller ve Galatasaray'a 4-1 yenildikleri Süper Kupa yarı finali sonrası taraftarların eleştirilerine maruz kaldı. Onana, son üç maçta toplam 11 gol yedi. Bu durum, taraftarların sabrını taşırdı ve tepkiler sosyal medyaya taştı. 29 yaşındaki kalecinin performansı, Trabzonspor'da kaleci tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.

  • Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçta 4 gol yedi.
  • Andre Onana, son üç maçta toplam 11 gol yedi.
  • Trabzonspor taraftarları, Andre Onana'nın performansına sosyal medyada tepki gösterdi.

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, son haftalarda yediği goller ve Galatasaray'a Süper Kupa'da 4-1 kaybedilen maçtaki performansı sonrası taraftarların tepkisini çekti.

ÜST ÜSTE MAÇLARDA GOL YAĞMURU

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor'da eleştirilerin odağında kaleci Andre Onana yer aldı. Bordo-mavili taraftarlar, son haftalardaki kötü tablo nedeniyle Kamerunlu file bekçisine sert tepki gösterdi.

3 MAÇTA 11 GOL YEDİ

Trabzonspor'un ligdeki son haftalarında da eleştirilen isimler arasında bulunan Onana, arka arkaya oynanan maçlarda kalesinde çok sayıda gol gördü.

Onana, Beşiktaş maçında 3, Gençlerbirliği karşılaşmasında 4 gol yerken, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray karşısında da 4 gol yiyerek taraftarın sabrını taşırdı.

TEPKİ SOSYAL MEDYAYA TAŞTI

Bordo-mavili futbolseverler, özellikle Süper Kupa'daki ağır yenilginin ardından sosyal medyada Onana'nın performansına tepki gösterdi. 29 yaşındaki kalecinin eleştirilerin hedefi haline gelmesi, Trabzonspor'da kaleci tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBabayaro:

ne oldu FB maçında göklere çıkaran hamsilere

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne alakası var. Trabzonspor oyun oynamıyor. Tek olumlu hareketleri yoktu ki maçda. Hezimet daha farklı olabilirdi. Karşında ki takım Galatasaray. Koşuyor, oynuyor. 2-1 yapmışsın öyle iki kişi geride bırakıpda saldıracağım diye oldu mu yer oturursun.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Faturayı Fenere kesmemişler mi? Hayret!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bahisçiler kazandı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

