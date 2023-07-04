Trabzonspor, Taha Altıkardeş'in transferinde yüzde 20 pay ve ön alım hakkı maddesi ekletti

Trabzonspor, Mislav Orsic transferi karşılığında bedelsiz olarak Göztepe'ye gönderdiği Taha Altıkardeş için yapılan anlaşmaya yüzde 20 pay ve ön alım hakkı maddesi ekletti. Bordo-mavili kulüp, 19 yaşındaki stoperin transferinde sözleşmesine 2 madde ekletti. Taha Altıkardeş, Trabzonspor'a duygu dolu sözlerle veda ederek yeni takımına katıldı.

Trabzonspor'un geçen sezon 17 milyon TL bonservis ve şampiyonluk bonusuyla Bursaspor'dan transfer ettiği Taha Altıkardeş, Southampton'dan transfer edilen Mislav Orsic karşılığında aynı şirketin yönettiği Göztepe'ye gönderildi. Orsic'in yüksek maliyetini düşürmek adına yapılan anlaşmaya göre Taha'nın sözleşmesi feshedilerek bedelsiz olarak İzmir ekibine gönderildi.