Haberler

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor deplasmanına 5 eksikle gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor deplasmanına 5 eksikle gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Samsun'a gitti. Maç kadrosunda tedavileri süren Onuralp Çakıroğlu, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi, Umut Nayır ile hazır olmayan Batagov yer almadı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Samsun'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra karayoluyla Samsun'a hareket etti.

KADRODA 5 EKSİK

Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan Samsunspor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı;

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erolcan Terzi,? Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Noah Saviola, Cihan Çanak, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu, Franculino Dju.

Bordo-mavililerin Samsunspor maç kafilesinde tedavileri devam eden Onuralp Çakıroğlu, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Umut Nayır ile tedavisi tamamlanan ancak hazır olmayan Batagov yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
İstanbul'da okula saldırı paniği! Ses kaydını dinleyen polis harekete geçti

İstanbul'da infial yaratan ses kaydı
'Arap Emrah'ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Evlerinden tek tek böyle alındılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay! Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar

Buna yürek mi dayanır! Çöken binada kahreden hikaye
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı

Herkes onu bu fotoğrafıyla tanıdı! İşte Meryem'in yeni hedefi

Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu! Servete satıldı

Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Koladan medet umdu! Çaresizliğin fotoğrafı

Koladan medet umdu! Çaresizliğin fotoğrafı

Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı

Bir de öğretmen olacak! Okul önünde yaptıkları pes dedirtti
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi

Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi

Milyonların merakla beklediği toplantıya böyle gitti