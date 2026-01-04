Haberler

Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a yenilerek elde edemedikleri kupayı bu kez kazanmak istiyor.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Gaziantep'te oynanan final maçında Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, bu kez rakibini yenerek Süper Kupa'da finale yükselmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic ile Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek. Takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da kadroda yer almayacak.

Takımla antrenmanlara başlayan Folcarelli ve Okay Yokuşlu'nun ise kadroda yer almaları bekleniyor.

Trabzonspor, kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

