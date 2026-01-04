Trabzonspor, Galatasaray maçı için Gaziantep'e gitti

TRABZONSPOR, Süper Kupa Yarı Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gitti.

Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali'nde yarın saat 20.30'da oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da özel bir uçakla Gaziantep'e gitti.

KADRODA 7 EKSİK

Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Galatasaray maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ? Arseniy Batagov, Serdar Saatçi, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Salih Makloçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Yakuphan Sarıoğlu, ?Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Anthony Nwakaeme."

Bordo-mavililerin Galatasaray maç kafilesinde, tedavileri devam eden Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Edin Visca ile Afrika Uluslar Kupası maçı için ülkelerinin milli takımlarına giden Oulai ve Onuachu yer almadı.

