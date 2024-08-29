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Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i ağırladı. 0-0'ın rövanşında rakibiyle 120 dakika sonucunda 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, seri penaltı atışlarını 5-4 kaybederek Avrupa defterini kapattı. Öte yandan bordo-mavili taraftarlar, bu sonucun ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i konuk etti. 0-0'ın rövanşında 120 dakikada 1-1 beraberlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 yenilerek Avrupa macerasını sonlandırdı.

İLK YARIYI KONUK TAKIM ÖNDE KAPATTI

31. dakikada ani gelişen St. Gallen atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Akolo'nun pasında arka tarafta topla buluşan Schmidt, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı

ENİS DESTAN BERABERLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 52. dakikada beraberliği yakaladı. Barisic'in ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Böylelikle skor 1-1'e geldi.

Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı

FIRTINA PENALTILARDA ELENDİ

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 90 dakika 1-1 tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti. 15 dakikalık 2 uzatma devresinde de eşitlik bozulmayınca tur atlayan tarafı penaltılar belirledi. Seri penaltılarda rakibine 5-4 kaybeden bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nden elendi. Karadeniz ekibinde penaltı atışını değerlendiremeyen tek isim Stefan Savic oldu.

Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı

AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien'e 2 maçta mağlup olarak UEFA Konferans Ligi play-off turuna kalan Trabzonspor, bu turda da 0-0'ın rövanşında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltılarda St. Gallen'e 5-4 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

TARAFTARLAR ABDULLAH AVCI'YI İSTİFAYA DAVET ETTİ

Bu sonucun ardından Trabzonspor tribünlerinden tepki yükseldi.Teknik direktör Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösteren bordo-mavili taraftarlar, tecrübeli teknik adamı istifaya davet etti. 61 yaşındaki çalıştırıcı, maçın bitiş düdüğüyle birlikte doğrudan soyunma odasına yöneldi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (13)

Muhammet Ülker:

bu Trabzon'la gsyi Avrupa da maça yollamıcaksın ülkeyi rezil etmekten puan kaybetmekten başka işleri yok

74
29
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JokerAllame:

Tüh beee çok üzüldüm:) EN BÜYÜK FENER

51
30
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JokerAllame:

Tek derdi Fener olan bir takım başarıyı umarım asırlarca unutur :)

36
17
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Barış O. B.:

Yazık, çok yazık. Abdullah Avcı kendini yedi kovulduğu yere geri dönerek. Dikiş tutmaz bundan sonrası

47
3
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Vatandaş:

Bir takım bu kadar mı kötü ve korkakça top oynar. Saçma sapan bir takıma yenildi

41
1
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Murat Ülger:

Tebrikler Trabzon Tek başına ülke puanının içine ediyorsun.

22
6
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isa yatar:

Bu kadro ile Trendyol 1. Lige daha layık bir takım.ilk 5 e bile girmesi zor diyorum.

21
5
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Emir önder:

apdullah avci dan baska adam yokmu donup dolasip bunu aliyolar

19
2
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Ali Yurt:

Kuşlar ötmeye başlamış sekiztas

7
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Selim AYDOĞAN:

Hemen avcıyı kovup yerine Beratı takımın başına getirmeleri lazım

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