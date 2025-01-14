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Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maç için hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Onvo Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınmanın hareketlerinin ardında topa sahip olma ve dar alan çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
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