Trabzonspor Sezonu Galibiyetle Tamamladı

TRABZONSPOR, 2024-25 sezonunu deplasmanda Antalyaspor galibiyeti ile bitirdi.

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u mağlup ederek ligi galibiyetle tamamladı. Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 51'e çıkartarak sezonu 7'nci sırada bitirdi. Bordo-mavili takımın devre arası transfer döneminde renklerine kattığı Ukraynalı oyuncu Zubkov 1 gol ve 1 asistle maçın yıldızı oldu. Trabzonspor'da genç kaleci Muhammet Taha Tepe ise Antalyaspor karşısında da kalede yer alırken, bu sezon 2'nci kez forma şansı buldu.

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Antalyaspor maçını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Ekspres: Çok şükür çile bitti

Günebakış: Kötü sezona 3 puanla veda

Sonnokta: Galibiyetle kapanış

Taka: Antalya sefası

Karadeniz: Akdeniz'de Zubkov fırtınası