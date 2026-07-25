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Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü

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- Bordo-mavili takım, sezon öncesi ilk hazırlık maçını Avusturya kampında yarın Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacak

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki günün ilk antrenmanında futbolcular, core ve duran top çalışmaları yaptı.

Bordo-mavili futbolcular, akşamki antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

İlk hazırlık maçı Eintracht Frankfurt'a karşı

Trabzonspor, sezon öncesi ilk hazırlık maçını Avusturya kampında yarın Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacak.

Salzburg kentinde TSİ 16.30'da başlayacak maça, taraftar alınmayacak.

Kaynak: AA
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