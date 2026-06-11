Haberler

Trabzonspor sevgisi Afrika'ya taşındı

Trabzonspor sevgisi Afrika'ya taşındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor taraftarı Halis Mert Akyıldız, Başkan Ertuğrul Doğan'ın hediye ettiği 30 formayı Tanzanya'daki köy okulunda çocuklara dağıttı. İlk kez bordo-maviyle tanışan Afrikalı çocukların mutluluğu 'Bize her yer Trabzon' dedirtti.

Trabzonspor taraftarı Halis Mert Akyıldız, Tanzanya'da ziyaret ettiği bir köy okulunda bordo mavili kulübün sevgisini Afrikalı çocuklarla buluşturdu. Akyıldız, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından hediye edilen formaları çocuklara dağıttı. İlk kez bordomavi renklerle tanışan Afrikalı çocukların mutluluğu 'Bize her yer Trabzon' dedirtti.

İstanbul Ümraniye'de yaşayan Trabzonspor taraftarı Halis Mert Akyıldız, Afrika'daki çocuklara Trabzonspor sevgisini tanıtmak istediğini Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a iletti. Bu talep üzerine Başkan Doğan tarafından Akyıldız'a 30 adet Trabzonspor forması hediye edildi. Tanzanya'da ziyaret ettiği bir köy okulunda futbolu çok seven gençlerle bir araya gelen Akyıldız, çocuklara Trabzonspor'un tarihini, başarılarını ve kulübün değerlerini anlattı. Daha sonra beraberinde götürdüğü bordo-mavili formaları çocuklara dağıttı.

AFRİKALI ÇOCUKLAR BORDO-MAVİYLE TANIŞTI

İlk kez Trabzonspor ile tanışan çocuklar formaları büyük bir heyecanla giyerken, renkli görüntüler ortaya çıktı. İlk kez bordo-mavi renklerle tanışan Afrikalı çocukların mutluluğu 'Bize her yer Trabzon' dedirtti.

Trabzonspor sevgisini Afrika'daki çocuklarla buluşturmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Akyıldız, yaşadığı mutluluğun unutulmaz olduğunu söyledi. Başkan Ertuğrul Doğan tarafından gönderilen 30 formanın tamamının Tanzanya'daki çocuklara ulaştırıldığını ifade eden Akyıldız, "Trabzonspor'u görmeyen, bilmeyen kalmasın istiyoruz. Niyetimiz bu. Bize her yer Trabzon" dedi.

BAŞKAN DOĞAN'A TEŞEKKÜR, YENİ HEDEF YENİ ÜLKELER

Akyıldız, formaların temin edilmesinde destek veren Başkan Doğan'a teşekkür ederek, "Çocukların gözlerindeki heyecan her şeye değerdi. Bu sadece bir başlangıç. Trabzonspor sevgisini ve şehrimizin değerlerini dünyanın farklı noktalarındaki çocuklarla buluşturmaya devam etmek istiyorum. Trabzonlu iş insanlarımızın da bu tür projelere destek vermesiyle çok daha fazla çocuğa ulaşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Benzer sosyal sorumluluk çalışmalarını farklı ülkelerde de sürdürmeyi hedeflediğini belirten Akyıldız, destek verilmesi halinde Trabzonspor'un adını ve Trabzon kültürünü dünyanın farklı coğrafyalarındaki çocuklarla buluşturmaya devam etmek istediğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında

Soruşturma Ankara'ya uzandı! Vekil babasının evinde yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında

Onu da aldılar! Gözaltı listesindeki en dikkat çeken isim

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu siparişlerini deftere yazmışlar: Skuterin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

Yunus polisleri durdurdu: Skuterden çıkanlar şaşkına çevirdi!
Amasya'da 19 yaşındaki gencin organları 6 hastaya umut oldu

19 yaşındaki gencin organları 6 hastaya umut oldu
Türkiye'nin tarım devi Ceylanpınar'da hasat başladı: Vali Hasan Şıldak direksiyona geçti

Türkiye'nin tarım devinde hasat zamanı
Dünya Kupası'nda beklenen an! Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor

Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor! Tarihte bir ilk yaşanacak
Özgür Özel'in sözcüsünden tarihi çağrı: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur

Toplu istifa kararı sonrası Özgür Özel'in sözcüsünden tarihi çağrı
Kardeşini, dükkan kirasını eşit paylaştırmadığı için öldürmüş

Adana'da kardeşini öldüren adamın cinayet gerekçesi pes dedirtti
Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

Kafa kesmeye çalışan göçmen ülkeyi yangın yerine çevirdi