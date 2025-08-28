Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma ve top çalışması yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından koşu çalışması yaptı. Bordo-mavililer 5'e 2 top çalışmasının ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana tedavisi devam eden Onuralp Çevikkan katılmazken, Antalyaspor maçında hafif sakatlığı bulunan Folcarelli ise arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katıldı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

