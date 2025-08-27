Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınmadan sonra rondo ve dar alanda oyun oynadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Bordo mavililer, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

