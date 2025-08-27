Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınmadan sonra rondo ve dar alanda oyun oynadı.
Bordo mavililer, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor