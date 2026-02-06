Haberler

Trabzonspor, Samsun'a gitti

Trabzonspor, Samsun'a gitti
Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve Samsun'a gitti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda takım taktik çalışması yaptı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Samsun'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21'inci hafta maçında yarın saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra karayoluyla Samsun'a hareket etti.

KADRODA 3 EKSİK

Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Samsunspor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ? Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Umut Nayır, Onuralp Çakıroğlu, Paul Onuachu."

Bordo-mavililerin Samsunspor maç kafilesinde tedavileri devam eden Oleksandr Zubkov, Stefan Savic ile Edin Visca yer almadı.

