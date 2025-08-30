Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki taktiği çalışmalara katılamayan oyuncular arasında transferi gündemde olan Mendy de bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmana, takımdan ayrılması gündemde olan Batista Mendy katılmadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da sahasında Samsunspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı taktik çalışmasıyla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik ağırlıklı çalışma ile tamamladı. Antrenmana tedavileri süren Onuralp Çevikkan ve Nwakaeme katılmadı. Transferi gündemde olan ve takımdan ayrılması beklenen Mendy de çalışmaya katılmadı. Oyuncunun İspanya'ya gitmesi bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında da kadro dışı

Barış Alper için o sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.