Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da sahasında Samsunspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı taktik çalışmasıyla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik ağırlıklı çalışma ile tamamladı. Antrenmana tedavileri süren Onuralp Çevikkan ve Nwakaeme katılmadı. Transferi gündemde olan ve takımdan ayrılması beklenen Mendy de çalışmaya katılmadı. Oyuncunun İspanya'ya gitmesi bekleniyor. - TRABZON