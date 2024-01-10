Trabzonspor, Samsunspor maçı için hazır
Trabzonspor, Süper Lig'de 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında iç sahada oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'de 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında iç sahada oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Trabzonspor yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda taktik çalışması gerçekleştiren Trabzonspor, maç saatini beklemeye geçti.