Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki çalışmada futbolcular, pas ve taktik çalışması yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla idmanın öncesinde Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çekildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla teknik heyet ve futbolcular, idman öncesi Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor