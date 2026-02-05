Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmalarda ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor