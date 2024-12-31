Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kaleli dar alanda oyun ile devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.