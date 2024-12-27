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Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Takım, aerobik koşu ve dar alanda oyun çalışmalarının ardından taktik çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Öte yandan Okay Yokuşlu, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen tedavileri sonrası takımla birlikte çalışmalara başladı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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