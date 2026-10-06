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Trabzonspor Samsunspor maçı hazırlığını sürdürdü, Cenk Özkacar'ın doğum günü kutlandı

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Trabzonspor Samsunspor maçı hazırlığını sürdürdü, Cenk Özkacar'ın doğum günü kutlandı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde Cenk Özkacar'ın doğum günü kutlandı, çalışmalar yarın saat 18.00'de sürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular, pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirirken antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Cenk Özkacar'a doğum günü kutlaması

Öte yandan antrenman öncesinde Cenk Özkacar'ın doğum günü kutlandı. Takım arkadaşları ve teknik heyet, Özkacar'ın doğum gününü tebrik etti.

Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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