Trabzonspor sahada şampiyonluğu kutladı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular soyunma odasının ardından yeniden çıktığı sahada şampiyonluğu kutladı.

Trabzonspor'da, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından gelen şampiyonluğun sevinci yaşanıyor. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile soyunma odasına giden teknik heyet ve futbolcular ardından stadyum içerisinde güvenlik önlemlerinin alınması ve taraftarların uzaklaştırılmasının ardından yeniden sahaya döndü. Bu sırada polis ve özel güvenlik görevlileri sahanın dört bir yanını çevirerek önlem aldı.

Trabzon'da 3 farklı noktada ise havai fişek gösterileri ile kutlama yapıldı.