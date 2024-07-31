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Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında oynayacağı Ruzomberok maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın doğum günü de kutlandı.

Selçuk BAŞAR / TRABZON, - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında oynayacağı Ruzomberok maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Bordo-mavili takımın bu akşamki antrenmanında Maxi Gomez sürprizi yaşandı. Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği ancak bekleneni veremeyen ve transfer iddialarıyla gündeme gelen Uruguaylı oyuncu bu akşamki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Öte yandan bugün 61'inci yaşını kutlayan bordo-mavili teknik adam Abdullah Avcı'ya antrenman öncesinde önce futbolcular pasta keserek doğum gününü kutladı. Ardından da Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi üzerinde 61 yazılı bir pasta ile kutlama yaptı.

Avcı, TSYD Başkanı Selçuk Kılıç'a bu jestinden ötürü teşekkür ederken, "Zaten biz taraftarımızın desteği ile bu 61 daha gençleşmeye doğru dönecek. Ayağınıza sağlık, sağ olun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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