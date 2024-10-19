Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i son anda yıktı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 90+1'de Edin Visca attı.

VISCA ESKİ TAKIMINI YIKTI

RAMS Başakşehir'de 81. dakikada savunmanın arkasına sarkan Joao Figueiredo, ağları havalandırdı ancak daha sonra Figueiredo için ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçerli sayılmadı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü ise 90+1'de Edin Visca attı.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Trabzonspor 12 puana yükseldi. Başakşehir, 14 puanda kaldı. Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. Başakşehir, hafta arasında perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Celje deplasmanına gidecek. İstanbul temsilcisi, ligde gelecek hafta ise Eyüpspor'u ağırlayacak.