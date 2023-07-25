Trabzonspor, Rabotnicki'yi 4-1 Yendi

Trabzonspor, Slovenya kampındaki dördüncü hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'yi 4-1 yendi. İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, oynadığı dördüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı.