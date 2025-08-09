Trabzonspor, Papara Park'ta Modernizasyon Çalışmalarını Tamamladı

Nurgül GÜNAYDIN/ TRABZON -TRABZONSPOR yaz boyunca yürütülen kapsamlı bakım, yenileme ve modernizasyon çalışmalarıyla Papara Park'ın altyapısını güçlendirdi.

Trabzonspor, yaz boyunca yürütülen kapsamlı bakım, yenileme ve modernizasyon çalışmalarıyla Papara Park'ın altyapısını güçlendirerek ses sistemini ve ışıklandırmayı yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'un yaz boyunca yürütülen kapsamlı bakım, yenileme ve modernizasyon çalışmalarıyla Papara Park'ın altyapısını güçlendirdiği ve taraftarlara daha modern, konforlu ve etkileyici bir maç deneyimi sunmak amacıyla yapılan yeniliklerin tamamlandığı belirtildi. Stadyumun tüm tribünlerine yüksek performanslı, dijital altyapıya sahip profesyonel bir ses sistemi kuruldu. Böylece anonslar ve müzik yayınları, her noktadan net ve dengeli bir şekilde duyulabilecek. Saha aydınlatması, uluslararası FIFA Lighting Standard A seviyesine yükseltilerek karşılaşmalara çok daha kaliteli bir ışıklandırma sağlandı. Tribünler ve dolaşım alanları enerji verimliliği yüksek LED sistemleriyle donatılırken, ses sistemiyle entegre çalışan RGB LED otomasyon altyapısı sayesinde görsel şovların yapılabilmesi de mümkün hale geldi. Batı tribününün birinci katında 18 yeni loca inşa edilirken, mevcut VIP alanları yeniden düzenlenerek konfor artırıldı. Yeni WC ve mescit alanları eklendi. Stadyum genelindeki diğer mescit alanlarının düzenlenmesi için planlamalar tamamlandı ve eksikliklerin kısa süre içerisinde giderileceği bildirildi.

Yapılan iyileştirmelerle Papara Park'ın, taraftarlarını bambaşka bir atmosferde ağırlamaya hazır hale geldiği vurgulandı.