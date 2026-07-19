Haberler

Trabzonspor'da Oulai, Fiorentina Kulübü'ne transfer oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, oyuncusu Christ Ravynel Inao Oulai'nin 30 milyon avro karşılığında Fiorentina'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre Fiorentina Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 26 milyon avro garanti bedel ve 4 milyon 61 avro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 30 milyon 61 avro bedelli anlaşma yapılmıştır. "

Açıklamada, anlaşmaya göre oyuncunun başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unun bordo-mavili kulübe ödeneceği de kaydedildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu

Dünya Kupası finali öncesi dev operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
CENTCOM duyurdu: ABD'nin asker kaybı arttı

Trump'ı küplere bindirecek haber: Orta Doğu'daki kayıplar artıyor

Eve giren dev çekirgenin su içtiği anlar şaşkınlık yarattı

Çekirgeler evleri mesken tuttu! Bu görüntü şaşkına çevirdi
Messi ve Yamal'dan Dünya Kupası'nda bir ilk

Milyarlarca insana bir ilki yaşattılar
Arjantin'den ilk 45 dakikada ''Bu takım finale nasıl geldi?'' dedirten performans

İlk 45 dakikada ''Bu takım finale nasıl geldi?'' dedirten performans
Trabzonspor, Oulai'ye veda etti! İşte kazanılacak tarihi bonservis

Süper Lig devinde rekor ayrılık! Bonservisi kulüp tarihine geçti
Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

Sürüler halinde geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar