Trabzonspor, Onvo Büyükçekmece'yi Mağlup Etti

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Onvo Büyükçekmece'yi 94-76'lık skorla yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Bordo-mavililer, etkili hücumları ve savunmalarıyla maçı kontrol altında tutarak rahat bir galibiyet elde etti.

SALON: Hayri Gür Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

TRABZONSPOR: Reed 15, Grant 11, Berk Demir 5, Yeboah 5, Delgado 13, Tinkle 6, Cem Ulusoy 9, Gordon 14, Okben Ulubay 6, Ege Arar 2, Silins 8

ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Lecque 13, de Vries 13, Bruinsma 18, Muhammed Doğan Şenli 4, Johnson 3, Yiğit Özkan, Metin Türen 3, Pipes 19, Can Kaan Turgut 3, Bandaogo

1. PERİYOT: 20-19

DEVRE: 47-38

3. PERİYOT: 64-57

5 FAUL: 37.41 de Vries (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Onvo Büyükçekmece ile karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki mücadelede bordo-mavililer, ilk yarıyı 47-38 önde tamamladı. Mücadeleye hızlı başlayan Trabzonspor, ilk periyotta Reed ve Delgado'nun etkili hücumlarıyla üstünlüğü eline aldı. Savunmada rakibini zorlayan bordo-mavililer, ilk çeyreği 20-19 önde geçti. İkinci periyotta Berk ve Yeboah'un savunma direnciyle ritmini artıran Trabzonspor, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı açtı. Grant'ın tempoyu yukarı çeken oyunuyla birlikte bordo-mavililer, devreyi 47-38 önde kapattı. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Trabzonspor, bir süre farkı çift hanelerde tuttu. Konuk ekipte Burinsima'nın çabaları skora yansısa da bordo-mavililer bu bölümü 64-57 önde kapattı.

Son çeyrekte tribün desteğini de arkasına alan Trabzonspor, tempoyu iyice artırarak farkı açtı. Reed'in dış atışları ve Yeboah'ın pota altındaki etkinliğiyle son bölümlerde kontrolü tamamen eline alan bordo-mavililer, parkeden 94-76 galip ayrıldı.

Trabzonspor'da Reed, kaydettiği 15 sayıyla sadece takımının en skorer oyuncusu olurken, Onvo Büyükçekmece'de Pipes, 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
