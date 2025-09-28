Haberler

Trabzonspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-76 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-76 mağlup etti. Karşılaşma boyunca etkili bir oyun sergileyen Trabzonspor, devreyi 47-38 önde tamamladı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

Trabzonspor : Reed 15, Grant 11, Berk Demir 5, Yeboah 5, Delgado 13, Tinkle 6, Cem Ulusoy 9, Gordon 14, Okben Ulubay 6, Ege Arar 2, Silins 8

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Lecque 13, de Vries 13, Bruinsma 18, Muhammed Doğan Şenli 4, Johnson 3, Yiğit Özkan, Metin Türen 3, Pipes 19, Can Kaan Turgut 3, Bandaogo

1. Periyot: 20-19

Devre: 47-38

3. Periyot: 64-57

Beş faulle çıkan: 37.41 de Vries (Onvo Büyükçekmece Basketbol )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-76 yendi.

Karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle hızlı başlayan Trabzonspor, içeriden Grant, dışardan da Yeboah ve Reed'in sayılarıyla 5. dakika içinde 10-2 üstünlük sağladı. Bu dakikadan sonra etkili savunma yapan konuk takım, rakibinin hücumlardan boş dönmesini de Vries ve Pipes ile iyi değerlendirerek son dakika içinde farkı 1 sayıya kadar düşürdü ve ilk periyot Trabzonspor'un 20-19 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci periyotta da konuk takımın öne geçmesini izin vermeyen bordo-mavililer, Grant, Gordon ve Silins'in basketleriyle 15. dakikayı 33-26 üstün geçerken devre sonunda da 9 sayı farka ulaşarak ilk yarıyı 47-38 önde kapadı.

Trabzonspor, üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdürdü. Kenardan gelen Okben Uluboy ve Cem Ulusoy'un da skora katkı vermesiyle üstünlüğüne devam eden bordo-mavililer, 24. dakika farkı 12 sayıya (55-43) çıkardı. Pipes ve Bruinsma ile oyunda tutunmaya çalışan Onvo Büyükçekmece Basketbol, farkı eritmeye çalışsa da Trabzonspor, üçüncü periyotta da 64-57 üstünlük sağladı.

Karşılaşmanın son çeyreğinde zorlanmayan Trabzonspor, Reed ve Delgado'nun basketleriyle farkı daha da açmayı başardı. Periyotun her dakikasında üstünlüğünü arttıran bordo-mavililer baştan sona önde getirdiği karşılaşmayı da 18 sayı ile en büyük farka ulaşarak 94-76 kazandı.

Karşılaşmanın en skoreri Onvo Büyükçekmece Basketbol'da 19 sayı atan Pipes oldu.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
